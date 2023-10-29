У Києві на Русанівці облаштують підвищені пішохідні переходи

Рух транспорту тимчасово обмежать.

У Києві на вулиці Ентузіастів з 30 жовтня до 1 листопада планують облаштувати підвищені пішохідні переходи. Про це повідомляє «Київавтодор».

Рух транспорту тимчасово обмежать.

Дорожники будуть працювати з 09:00 до 18:00.

Відповідні роботипроведуть в межах капітального ремонту вулиці Ентузіастів. Нещодавно тут проклали асфальт, ФЕМ-плитку та встановили огорожу вздовж Русанівського каналу.

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