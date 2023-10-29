В Киеве на Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы

В Киеве на улице Энтузиастов с 30 октября по 1 ноября планируют обустроить повышенные пешеходные переходы. Об этом сообщает «Киевавтодор».
Движение транспорта временно ограничат.
Дорожники будут работать с 09:00 до 18:00.
Соответствующие работы проведут в пределах капитального ремонта улицы Энтузиастов. Недавно здесь проложили асфальт, ФЭМ-плитку и установили забор вдоль Русановского канала.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.