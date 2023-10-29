В Киеве на Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы

Движение транспорта временно ограничат.

В Киеве на улице Энтузиастов с 30 октября по 1 ноября планируют обустроить повышенные пешеходные переходы. Об этом сообщает «Киевавтодор».

Движение транспорта временно ограничат.

Дорожники будут работать с 09:00 до 18:00.

Соответствующие работы проведут в пределах капитального ремонта улицы Энтузиастов. Недавно здесь проложили асфальт, ФЭМ-плитку и установили забор вдоль Русановского канала.

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