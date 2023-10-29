Злоумышленник представился «работником Интерпола»: Тищенко подтвердил нападение на себя во Львовской области

Как мы сообщали ранее, во Львовской области произошло нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.
Нардеп заявил, что нападение на него совершил мужчина, представившийся сотрудником Интерпола — международной организации криминальной полиции. Об этом он сказал в комментарии hromadske.
«Нападающий, представившийся работником Интерпола, ударил меня со спины. Поэтому удар был сильным и неожиданным», – отметил он.
Депутат добавил, что телесные повреждения он уже снял, и по поводу нападения возбуждено уголовное производство. Тищенко убежден, что «с плечом разберутся врачи, а с виновным закон».
Отмечается, что нападение произошло в городе Брюховичи, куда Тищенко 28 октября прибыл «выяснять конфликтные земельные вопросы».
Депутат в комментарии заявил, что «в тылу под шумок войны пытаются украсть государственную землю». Мол, ради завладения землей, на которой расположен пансионат, группа людей «выселяет больных бабушек и дедушек на улицу».
«Они намеренно с намерением давления отключают в заведении свет, а некоторые пожилые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Сами понимаете, к чему это может привести. Хочу отметить, что среди пострадавших есть родственники военных», — заявил Тищенко.
В самом пансионате пока не комментировали инцидент.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.