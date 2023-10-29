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Злоумышленник представился «работником Интерпола»: Тищенко подтвердил нападение на себя во Львовской области

17:19, 29 октября 2023
Депутат заявил, что телесные повреждения он уже снял, и по поводу нападения возбуждено уголовное производство.
Злоумышленник представился «работником Интерпола»: Тищенко подтвердил нападение на себя во Львовской области
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Как мы сообщали ранее, во Львовской области произошло нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

Нардеп заявил, что нападение на него совершил мужчина, представившийся сотрудником Интерпола — международной организации криминальной полиции. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

«Нападающий, представившийся работником Интерпола, ударил меня со спины. Поэтому удар был сильным и неожиданным», – отметил он.

Депутат добавил, что телесные повреждения он уже снял, и по поводу нападения возбуждено уголовное производство. Тищенко убежден, что «с плечом разберутся врачи, а с виновным закон».

Отмечается, что нападение произошло в городе Брюховичи, куда Тищенко 28 октября прибыл «выяснять конфликтные земельные вопросы».

Депутат в комментарии заявил, что «в тылу под шумок войны пытаются украсть государственную землю». Мол, ради завладения землей, на которой расположен пансионат, группа людей «выселяет больных бабушек и дедушек на улицу».

«Они намеренно с намерением давления отключают в заведении свет, а некоторые пожилые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Сами понимаете, к чему это может привести. Хочу отметить, что среди пострадавших есть родственники военных», — заявил Тищенко.

В самом пансионате пока не комментировали инцидент.

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