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Зимой цены на газ как для населения, так и для предприятий не изменятся, — Чернышев

19:15, 29 октября 2023
Зиму Украина пройдет по регулируемым ценам.
Зимой цены на газ как для населения, так и для предприятий не изменятся, — Чернышев
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Нынешней зимой не будет увеличения тарифов на газ как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью «Радио Свобода».

По его словам, зиму Украина пройдет по регулируемым ценам.

«Следующую зиму мы будем жить все-таки в регулируемых ценах. То есть цены не растут как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. В этом плане не нужно волноваться этим вопросом. Но, если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все же рынка энергии и внедрения рыночных механизмов»» - подчеркнул Чернышев.

При этом он отметил, что этот вопрос должен решаться исключительно при стабилизации ситуации в Украине.

«Это, безусловно, вопрос, который должен решаться исключительно при стабилизации ситуации, в первую очередь, военной стабилизации. Поэтому я сейчас его не поднимал бы, чтобы никого не пугать. Но, безусловно, для того, чтобы развить существенно энергетическую структуру, инфраструктуру Украины, должны внедрять рыночные механизмы. И, безусловно, эта реформа является ключевой», - отметил Чернышев.

Он также подчеркнул, что война является ограничением для того, чтобы вводить такие вещи.

«Война, безусловно, ограничение для того, чтобы вводить такие вещи. Мы не можем вводить рынок до момента, когда мы не позаботились о каждом гражданине, до момента, когда мы не защитили те слои населения, которые в этом нуждаются. Только тогда есть возможность включать эти механизмы. Поэтому я бы не сказал, что только война есть ограничение. Ограничения и другие вещи… защита тех наших потребителей, которые нуждаются в поддержке», - подчеркнул Чернышев.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе считают, что следует переходить на рыночные тарифы на отопление, горячую воду и газ.

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