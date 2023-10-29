Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа по совету США, — СМИ

Представители администрации Байдена предупредили, что трудно сказать, что в конце концов сделает Израиль, поскольку усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции Израиля.

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Израиль, очевидно, решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и провести более ограниченные наземные вторжения, совпадающие с предложениями, которые сделал министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Представители администрации Байдена предупредили, что трудно сказать, что в конце концов сделает Израиль, поскольку усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции Израиля.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска вошли в сектор Газа 27 октября, чтобы начать второй этап войны.

Однако в случае вторжения израильских сухопутных сил в Газу меньше, чем то, что израильские военные сначала анонсировали Остину и другим высшим военным чиновникам США, заявили американские чиновники.

Издание отмечает, что эти первоначальные планы израильского вторжения вызвали обеспокоенность официальных лиц США, выразивших обеспокоенность тем, что им не хватает достижимых военных целей и что израильская армия еще не готова начать наземное вторжение.

В телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом глава Пентагона отметил необходимость тщательного рассмотрения того, как израильские силы могут совершить наземное вторжение в Газу, где ХАМАС имеет запутанную сеть тоннелей под густонаселенными районами.

Как отмечает издание со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников, израильтяне, по всей видимости, усовершенствовали свой план после совместных усилий Остина и других официальных лиц. При этом в администрации Байдена настаивают, что США не говорили Израилю, что делать и все еще поддерживают наземное вторжение.

Другими факторами, которые, вероятно, также повлияли на планирование войны Израилем, возможно воздействие на переговоры по заложникам и тот факт, что израильские политические и военные лидеры разделились относительно того, как, когда и даже или вторгаться.

В то же время, Израиль, похоже, проводит поэтапную операцию, когда меньшие разведывательные подразделения продвигаются в Газу, чтобы определить местонахождение боевиков ХАМАС, столкнуться с ними и определить уязвимые места.

«Если слабые места и пробелы будут обнаружены, они привлекут основные силы для нападения», — считает бывший чиновник по политике Ближнего Востока в Пентагоне и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой.

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