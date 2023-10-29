Ізраїль вирішив утриматися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази за порадою США, — ЗМІ

Представники адміністрації Байдена попередили, що важко сказати, що зрештою зробить Ізраїль, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію Ізраїлю.

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Ізраїль, вочевидь, вирішив утриматися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази і натомість провести більш обмежені наземні вторгнення, що збігається з пропозиціями, які зробив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомляє New York Times з посиланням на американських посадовців.

Представники адміністрації Байдена попередили, що важко сказати, що зрештою зробить Ізраїль, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію Ізраїлю.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська увійшли в сектор Газа 27 жовтня, щоб почати «другий етап війни».

Однак на разі вторгнення ізраїльських сухопутних сил у Газу є меншим, ніж те, що ізраїльські військові спочатку анонсували Остіну та іншим вищим військовим чиновникам США, заявили американські чиновники.

Видання зазначає, що ці початкові плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння офіційних осіб США, які висловили стурбованість тим, що їм бракує досяжних військових цілей і що ізраїльська армія ще не готова розпочати наземне вторгнення.

У телефонній розмові зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом глава Пентагону наголосив на необхідності ретельного розгляду того, як ізраїльські сили можуть здійснити наземне вторгнення в Газу, де ХАМАС має заплутану мережу тунелів під густонаселеними районами.

Як зазначає видання з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників, ізраїльтяни, вочевидь, вдосконалили свій план після спільних зусиль Остіна та інших офіційних осіб. При цьому в адміністрації Байдена наполягають, що США не казали Ізраїлю, що робити, і все ще підтримують наземне вторгнення.

Іншими факторами, які, ймовірно, також вплинули на планування війни Ізраїлем, є можливий вплив на переговори щодо заручників і той факт, що ізраїльські політичні та військові лідери розділилися щодо того, як, коли і навіть чи вторгатися.

Водночас Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію, коли менші розвідувальні підрозділи просуваються до Гази, щоб визначити місцезнаходження бойовиків ХАМАС, зіткнутися з ними та визначити вразливі місця.

«Якщо слабкі місця та прогалини будуть виявлені, вони залучать основні сили для нападу», — вважає колишній високопосадовець із питань політики Близького Сходу в Пентагоні та офіцер ЦРУ у відставці Мік Малрой.

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