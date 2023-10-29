В Днепре водитель через дверь на авто заехала в детский магазин: видео

В Днепре женщина припарковала свой автомобиль, однако он двинулся в магазин.

В Днепре автомобиль врезался в детский магазин. Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По свидетельствам очевидцев, женщина припарковала свой автомобиль Hyundai у входа в магазин. Однако в какой-то момент водитель ошиблась и автомобиль, вместо того, чтобы остановиться, двинулся вперед, совершив въезд в бутик с детскими товарами.

Информация о потенциальных пострадавших лицах пока не поступала. Немедленно на место происшествия были вызваны правоохранители.

Напомним, сегодня в Одессе водитель Infiniti въехала в местный ресторан.

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