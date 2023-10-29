Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

Порядок расчета истцом суммы судебного сбора при предъявлении различных исковых требований к нескольким ответчикам, - позиция Верховного Суда

Для правильного расчета размера судебного сбора применение критериев основного и производного искового требования не имеет решающего значения: Верховный Суд.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

Можно ли взыскать с должностных лиц стоимость необоснованных активов в доход государства солидарно, - позиция Верховного Суда

Ответчики по иску САП занимали руководящие должности в органах Государственной налоговой службы Украины.

  1. В Украине

В Днепре водитель через дверь на авто заехала в детский магазин: видео

23:31, 29 октября 2023
В Днепре женщина припарковала свой автомобиль, однако он двинулся в магазин.
В Днепре водитель через дверь на авто заехала в детский магазин: видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Днепре автомобиль врезался в детский магазин. Инцидент произошел на проспекте Александра Поля. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По свидетельствам очевидцев, женщина припарковала свой автомобиль Hyundai у входа в магазин. Однако в какой-то момент водитель ошиблась и автомобиль, вместо того, чтобы остановиться, двинулся вперед, совершив въезд в бутик с детскими товарами.

Информация о потенциальных пострадавших лицах пока не поступала. Немедленно на место происшествия были вызваны правоохранители.

Напомним, сегодня в Одессе водитель Infiniti въехала в местный ресторан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області