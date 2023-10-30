Как получить электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства: алгоритм действий

Ранее протокол печатался исключительно на бумажном бланке, но теперь это электронный протокол, который вносится в общегосударственную базу данных.

Министерство внутренних дел разъяснило, как получить электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства.

Так, сервисные центры МВД усовершенствуют контроль за техническим состоянием транспортных средств, осуществляющих пассажирские и коммерческие перевозки. Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и т.д.

Эти транспортные средства, осуществляющие грузовые, коммерческие и гражданские перевозки, должны проходить обязательный технический контроль. Для упрощения процедуры прохождения был введен электронный протокол.

Ранее протокол по результатам технического контроля транспортного средства автомобиля печатался исключительно на бумажном бланке установленного образца. Теперь – это электронный протокол, который вносится в общегосударственную базу данных.

Благодаря этому уменьшается риск подделки таких документов. В электронном протоколе содержится вся необходимая информация о прохождении технического контроля: дата, время и результаты проверки.

В случае положительного результата после прохождения обязательного технического контроля владелец транспортного средства получает бумажную копию электронного протокола проверки. По желанию можно получить копию этого документа на бланке протокола проверки технического состояния транспортного средства.

Алгоритм действий для обязательного технического контроля транспортных средств:

обратиться в любой уполномоченный пункт технического контроля;

предоставить для проверки транспортное средство;

предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

предоставить регистрационный документ на транспортное средство;

при соответствии технического состояния составляется электронный протокол проверки технического состояния транспортного средства, который передается в общегосударственную базу данных.

В ходе обязательного технического контроля проверяется техническое состояние транспортного средства. Это системы тормозного и рулевого управления, внешние световые приборы, пневматические шины и колеса, светопропускание стекла, газобаллонное оборудование (при наличии).

Кроме того, производится сверка идентификационных номеров и номерных знаков автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектации транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.