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Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь

23:00, 29 октября 2023
Для пострадавших от войны украинских женщин запущена международная программа предоставления денежной помощи.
Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь
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Международный благотворительный фонд "Mama Moya" запускает программу предоставления денежной помощи для женщин, пострадавших в результате военного конфликта в Украине, вызванного российской агрессией. Эта инициатива направлена на поддержку женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за военного конфликта.

Помощь могут получить следующие категории женщин:

  1. Те, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны.
  2. Жены, дети или родители женщин, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, силах территориальной обороны или в добровольных отрядах, которые находятся в зоне проведения боевых действий.
  3. Жены, дети женщин, мужья или отцы которых погибли в результате войны.
  4. Женщины, мужья, дети или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке: ссылка на регистрацию.

После регистрации и заключения договора с фондом, участницам программы будет выдана платежная карта, которой они смогут осуществлять расчеты при приобретении товаров из перечня, предоставленных фондом.

Международный благотворительный фонд "Mama Moya" прилагает усилия для поддержки женщин, пострадавших в результате войны и предоставляет им возможность получить необходимую помощь.

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