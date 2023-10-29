Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь

Для пострадавших от войны украинских женщин запущена международная программа предоставления денежной помощи.

Международный благотворительный фонд "Mama Moya" запускает программу предоставления денежной помощи для женщин, пострадавших в результате военного конфликта в Украине, вызванного российской агрессией. Эта инициатива направлена на поддержку женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за военного конфликта.

Помощь могут получить следующие категории женщин:

Те, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны. Жены, дети или родители женщин, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, силах территориальной обороны или в добровольных отрядах, которые находятся в зоне проведения боевых действий. Жены, дети женщин, мужья или отцы которых погибли в результате войны. Женщины, мужья, дети или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке: ссылка на регистрацию.

После регистрации и заключения договора с фондом, участницам программы будет выдана платежная карта, которой они смогут осуществлять расчеты при приобретении товаров из перечня, предоставленных фондом.

Международный благотворительный фонд "Mama Moya" прилагает усилия для поддержки женщин, пострадавших в результате войны и предоставляет им возможность получить необходимую помощь.

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