Українки, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу

Для постраждалих від війни українських жінок запущено міжнародну програму надання грошової допомоги.

Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» запускає програму надання грошової допомоги для жінок, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, викликаного російською агресією. Ця ініціатива спрямована на підтримку жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через воєнний конфлікт.

Допомогу можуть отримати такі категорії жінок:

Ті, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок війни. Дружини, діти або батьки жінок, які проходять військову службу у Збройних Силах України, силах територіальної оборони або в добровільних загонах, які знаходяться в зоні проведення бойових дій. Дружини, діти жінок, чоловіки або батьки яких загинули внаслідок війни. Жінки, чоловіки, діти або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісти зниклими внаслідок війни.

Для участі в програмі жінки повинні зареєструватися за посиланням: посилання на реєстрацію.

Після реєстрації та укладення договору з фондом, учасницям програми буде видана платіжна картка, якою вони матимуть змогу здійснювати розрахунки при придбанні товарів з переліку, наданих фондом.

Міжнародний благодійний фонд «Mama Moya» докладає зусиль для підтримки жінок, які постраждали внаслідок війни та надає їм можливість отримати необхідну допомогу.

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