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Як отримати електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу: алгоритм дій

00:00, 30 жовтня 2023
Раніше протокол друкувався виключно на паперовому бланку, але тепер – це електронний протокол, який вноситься до загальнодержавної бази даних.
Як отримати електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу: алгоритм дій
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Міністерство внутрішніх справ України роз’яснило, як отримати електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу.

Так, сервісні центри МВС вдосконалюють контроль за технічним станом транспортних засобів, що здійснюють пасажирські та комерційні перевезення. Ідеться про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

Ці транспортні засоби, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення, повинні проходити обов’язковий технічний контроль. Для спрощення процедури проходження було запроваджено електронний протокол.

Раніше протокол за результатами технічного контролю транспортного засобу автомобіля друкувався виключно на паперовому бланку встановленого зразка. Тепер – це електронний протокол, який вноситься до загальнодержавної бази даних.

Завдяки цьому зменшується ризик підробки таких документів. В електронному протоколі міститься вся необхідна інформація про проходження технічного контролю: дата, час і результати перевірки.

У разі позитивного результату після проходження обов’язкового технічного контролю, власник транспортного засобу отримує паперову копію електронного протоколу перевірки. За бажанням, можна отримати копію цього документа на бланку протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Алгоритм дій для обов’язкового технічного контролю транспортних засобів:

  • звернутися до будь-якого уповноваженого пункту технічного контролю;
  • надати для перевірки транспортний засіб;
  • надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
  • надати реєстраційний документ на транспортний засіб;
  • у разі відповідності технічного стану складається електронний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, який передається до загальнодержавної бази даних.

Під час обов’язкового технічного контролю перевіряється технічний стан транспортного засобу. Це системи гальмового і рульового керування, зовнішні світлові прилади, пневматичні шини та колеса, світлопропускання скла, газобалонне обладнання (за наявності).

Окрім того, здійснюється звірка ідентифікаційних номерів і номерних знаків автомобіля з даними реєстраційних документів та встановлюється відповідність комплектації транспортного засобу.

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