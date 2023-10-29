В Одесі водійка Infiniti в’їхала в місцевий ресторан: відео

В Одесі автомобіль врізався в ресторан та збив, на щастя, порожній столик.

Сьогодні вранці в Одесі жінка за кермом автомобіля Infiniti врізалася в ресторан «TRUE», розташований на Сабанському провулку, – повідомляють місцеві телеграм-какнали.

Незважаючи на суттєві руйнування автомобіля, на щастя, у момент ДТП стіл, який могли використовувати, був порожній.

Проте один із клієнтів закладу все ж отримав осколкові поранення. Також повідомляється, що жінку, яка, ймовірно, була винуватицею аварії, госпіталізувала швидка.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

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