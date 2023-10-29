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  1. У світі

У Флориді під час святкування Гелловіну сталася стрілянина: 2 загиблих, 18 поранених

15:39, 29 жовтня 2023
Під час святкування Гелловіну у Флориді сталася сутичка між двома групами, що переросла у стрілянину.
У Флориді під час святкування Гелловіну сталася стрілянина: 2 загиблих, 18 поранених
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У Флориді під час святкування Гелловіну сталася сутичка, внаслідок якої загинули щонайменше двоє людей в результаті вогнепальних поранень. Невідомі напали і відкрили вогонь у натовпі цивільних осіб, – повідомляє ABC7.

За інформацією начальника поліції, подія сталася близько третьої години ночі в районі Ібор-Сіті в місті Тампа, що розташоване в штаті Флорида. Внаслідок сутички між двома групами людей, розпочалася стрілянина. На той момент біля місця події перебувало сотні осіб, святкуючи Гелловін.

Щодо стану постраждалих наразі немає жодної інформації. Однак поліція затримала одного підозрюваного чоловіка, який здався владі.

Наразі влада встановлює, що стріляли щонайменше двоє нападників, однак наразі під вартою перебуває лише одна особа. Обставини події розслідує поліція.

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