Во Флориде во время празднования Хэллоуина произошла стрельба: 2 погибших, 18 раненых

Во время празднования Хэллоуина во Флориде произошла стычка между двумя группами, переросшая в стрельбу.

Во Флориде во время празднования Хэллоуина произошла стычка, в результате которой погибли по меньшей мере два человека в результате огнестрельных ранений. Неизвестные напали и открыли огонь в толпе гражданских лиц, - сообщает ABC7.

По информации начальника полиции, происшествие произошло около трех часов ночи в районе Ибор-Сити в городе Тампа, расположенном в штате Флорида. В результате столкновения между двумя группами людей, началась стрельба. На тот момент возле места происшествия находились сотни человек, празднуя Хэллоуин.

О состоянии пострадавших пока нет никакой информации. Однако полиция задержала одного подозреваемого мужчину, который сдался властям.

Сейчас власти устанавливают, что стреляли по меньшей мере двое нападавших, однако пока под стражей находится только один человек. Обстоятельства происшествия расследует полиция.

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