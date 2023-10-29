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  1. В мире

Макрон хочет внести в конституцию Франции право на аборт

16:38, 29 октября 2023
Изменения во французскую конституцию планируют внести в следующем, 2024 году.
Макрон хочет внести в конституцию Франции право на аборт
Источник фото: Reuters
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах внести изменения во французскую конституцию для закрепления права на аборт. Об этом он сообщил через социальную сеть Twitter.

Макрон отметил, что на основе работы парламентариев и ассоциаций законопроект о праве на аборт будет передан в Государственный совет, который является аналогом конституционного суда, в течение следующей недели. А до конца текущего года этот законопроект будет представлен правительству для дальнейшего рассмотрения и согласования.

«К 2024 году свобода женщин делать аборт станет необратимой», - заявил Макрон.

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