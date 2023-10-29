Сделал замечание за поведение: в Одессе фельдшера ударили ножом, подробности

Двое неизвестных мужчин нанесли ножевые ранения фельдшеру экстренной помощи.

В воскресенье, 29 октября, в Одессе двое неизвестных мужчин нанесли ножевые ранения фельдшеру экстренной помощи. Это произошло после того, как медик сделал мужчинам замечания из-за их поведения. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.

«Сегодня ранним утром на третью подстанцию экстренной скорой помощи в Одессе ворвались двое неизвестных. Они кричали, нецензурно выражались, а после замечания, которое им сделал наш фельдшер подстанции, один из них нанес ему три ножевых ранения. После этого оба скрылись. Наш коллега госпитализирован в больницу», - рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.

Правоохранители уже ищут преступников.

«Хотим напомнить, что в Украине до сих пор не принят законопроект о защите работников экстренной медицинской помощи, зарегистрированный в Верховной раде еще в 2021 году. Целью документа является усовершенствование правовой защиты работников экстренной медицинской помощи при исполнении служебных обязанностей. Ведь случаи, когда на работников экстренки нападают во время выполнения служебных обязанностей и наносят им физический и моральный ущерб, не редки. Сейчас такие случаи рассматриваются правоохранителями как обычные нарушения. В то же время, аналогичные преступления, совершенные в адрес работников полиции или представителей власти, имеют иное правовое производство – наказание в таких случаях для нарушителей является более строгим.

Просим народных депутатов Украины и всех, кто может повлиять на законотворческий процесс, обратить внимание на проблему защиты работников экстренной медицинской помощи. Каждый год мы фиксируем десятки нападений, угроз и других преступлений в адрес наших коллег. В результате медики не чувствуют себя защищенными, а вместе с тяжелой круглосуточной работой и низким уровнем оплаты труда это снижает мотивацию работников и приводит к кадровым проблемам», — отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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