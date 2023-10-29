Зробив зауваження за поведінку: в Одесі фельдшера вдарили ножем, подробиці

Двоє невідомих чоловіків завдали ножових поранень фельдшеру екстреної допомоги.

У неділю, 29 жовтня, в Одесі двоє невідомих чоловіків завдали ножових поранень фельдшеру екстреної допомоги. Це сталося після того, як медик зробив чоловікам зауваження через їхню поведінку. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

«Сьогодні рано-вранці на третю підстанцію екстреної швидкої допомоги в Одесі вдерлися двоє невідомих. Вони галасували, нецензурно лаялися, а після зауваження, яке їм зробив наш фельдшер підстанції, один з них завдав йому три ножові поранення. Після цього обидва втекли. Наш колега госпіталізований до лікарні», - розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці вже шукають злочинців.

«Хочемо нагадати, що в Україні досі не прийнятий законопроект про захист працівників екстреної медичної допомоги, який був зареєстрований у Верховній раді ще у 2021 році. Документ має на меті удосконалення правового захисту працівників екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов’язків. Адже випадки коли на працівників екстренки нападають під час виконання службових обов'язків і завдають їм фізичної та моральної шкоди, є не рідкісними. Зараз такі випадки розглядаються правоохоронцями як звичайні порушення. У той же час, аналогічні злочини, вчинені на адресу працівників поліції або представників влади, мають інше правове провадження - покарання в таких випадках для порушників є більш суворим.

Просимо народних депутатів України та всіх, хто може вплинути на законотворчий процес, звернути увагу на проблему захисту працівників екстреної медичної допомоги. Щороку ми фіксуємо десятки нападів, погроз та інших злочинів на адресу наших колег. У результаті, медики не відчувають себе захищеними, а вкупі з важкою цілодобовою роботою та низьким рівнем оплати праці це знижує мотивацію працівників і призводить до кадрових проблем», — зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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