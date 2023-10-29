Порядок призначення житлової субсидії в умовах воєнного стану: що слід знати

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг – мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в такому будинку. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом:

перерахування коштів на рахунок в уповноваженому банку;

через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

Хто має право на отримання житлової субсидії

Право на отримання житлової субсидії мають:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Хто здійснює призначення житлових субсидій

Призначення житлових субсидій, починаючи з 1 грудня 2022 р., здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Які документи потрібно подати уповноваженим органам для призначення житлової субсидії

Для призначення житлової субсидії потрібно подати такі документи:

заяву;

декларацію;

довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом уповноваженого органу. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

рішення суду (в разі наявності);

інші документи необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

Куди подавати документи для призначення житлової субсидії

Документи для призначення житлової субсидії подаються:

структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, посадовим особам виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем проживання);

органу Пенсійного фонду України – незалежно від місця проживання.

Як дистанційно подати заяву та декларацію про надання житлової субсидії

надіслати поштою до Пенсійного фонду України; електронній формі:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України або Порталу Дія;

через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

через інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

На який період розраховується житлова субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Строк прийняття рішення про призначення/непризначення та відмову в призначенні житлової субсидії

Отримавши всі необхідні документи, уповноважений орган протягом 10 календарних днів приймає рішення про:

призначення житлової субсидії;

непризначення житлової субсидії (у разі, коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення);

відмову в призначенні житлової субсидії.

Порядок повідомлення заявника про призначення/відмову в наданні житлової субсидії

У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії уповноважений орган самостійно обирає форму такого повідомлення (паперову або електронну (за наявності адреси електронної пошти), вигляд і спосіб для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал Дія).

У випадку відмови заявника інформують

у паперовій формі (під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення),

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія.

У період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

Порядок оскарження рішення уповноваженого органу щодо розміру та відмову в призначенні субсидії

Заявник має право оскаржити до суду рішення уповноваженого органу щодо розміру призначеної субсидії або про відмову в призначенні житлової субсидії.

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