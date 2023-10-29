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Порядок призначення житлової субсидії в умовах воєнного стану: що слід знати

19:46, 29 жовтня 2023
Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.
Порядок призначення житлової субсидії в умовах воєнного стану: що слід знати
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Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг – мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги, витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в такому будинку. Про це повідомляє Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Житлова субсидія надається громадянам у грошовій готівковій формі шляхом:

  • перерахування коштів на рахунок в уповноваженому банку;
  • через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

Хто має право на отримання житлової субсидії

Право на отримання житлової субсидії мають:

  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Хто здійснює призначення житлових  субсидій

Призначення житлових субсидій, починаючи з 1 грудня 2022 р., здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Які документи потрібно подати уповноваженим органам для призначення житлової субсидії

Для призначення житлової субсидії потрібно подати такі документи:

  • заяву;
  • декларацію;
  • довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом уповноваженого органу. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
  • договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);
  • рішення суду (в разі наявності);
  • інші документи необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

Куди подавати документи для призначення житлової субсидії

Документи для призначення житлової субсидії подаються:

  • структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, посадовим особам виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем проживання);
  • органу Пенсійного фонду України – незалежно від місця проживання.

Як дистанційно подати заяву та декларацію про надання житлової субсидії

  1. надіслати поштою до Пенсійного фонду  України;
  2. електронній формі:
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • мобільний додаток Пенсійного фонду України або Порталу Дія;
  • через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • через інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

На який період розраховується  житлова субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Строк прийняття рішення про призначення/непризначення та відмову в призначенні житлової субсидії

Отримавши всі необхідні документи,  уповноважений орган протягом 10 календарних днів приймає рішення про:

  • призначення житлової субсидії;
  • непризначення житлової субсидії (у разі, коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення);
  • відмову в призначенні житлової субсидії.

Порядок повідомлення заявника про призначення/відмову в наданні житлової субсидії

У разі прийняття рішення про призначення (непризначення) житлової субсидії  уповноважений орган самостійно обирає форму такого повідомлення (паперову або електронну (за наявності адреси електронної пошти), вигляд і спосіб для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал Дія).

У випадку відмови заявника інформують

  • у паперовій формі (під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення),
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія.

У період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

Порядок оскарження рішення уповноваженого органу щодо розміру та відмову в призначенні субсидії

Заявник має право оскаржити до суду рішення уповноваженого органу щодо розміру призначеної субсидії або про відмову в призначенні житлової субсидії.

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