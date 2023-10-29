Чи працюватимуть українські банки під час блекаутів: відповідь НБУ

Банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть у період можливих блекаутів

В Україні банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть у період можливих блекаутів. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю журналу Banker.

За його словами, наразі триває підготовка банківського сектору з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.

Так, у цьому допомагає проєкт Power Banking, який в Україні запустили ще минулого року (якраз під час атак енергетичної системи з боку окупантів).

«Унікальний проєкт об'єднання зусиль усіх банків системи – Power Banking – вже налічує понад 2 300 банківських відділень у 382 населених пунктах, які працюватимуть навіть за тривалого відключення електропостачання. Наразі триває підготовка банківського сектору з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Банки тестують та оновлюють плани безперервності», – заявив Пишний.

Водночас очільник Нацбанку запевнив, що в українців завжди буде доступ до банківських послуг у будь-якому разі. Також він запевнив, що через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян: гроші на банківських рахунках будуть збережені.

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