Будут ли работать украинские банки во время блекаутов: ответ НБУ

Банки уже тестируют и обновляют свои планы по обеспечению непрерывной работы даже в период возможных блекаутов.

В Украине банки уже тестируют и обновляют свои планы по обеспечению непрерывной работы даже в период возможных блекаутов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью журналу Banker.

По его словам, сейчас идет подготовка банковского сектора с учетом вероятности новых террористических атак на энергетическую инфраструктуру.

Так, в этом помогает проект Power Banking, который в Украине запустили еще в прошлом году (как раз во время атак энергетической системы со стороны оккупантов).

«Уникальный проект объединения усилий всех банков системы – Power Banking – уже насчитывает более 2300 банковских отделений в 382 населенных пунктах, которые будут работать даже при длительном отключении электроснабжения. В настоящее время идет подготовка банковского сектора с учетом вероятности новых террористических атак на энергетическую инфраструктуру. Банки тестируют и обновляют планы непрерывности», – заявил Пышный.

В то же время глава Нацбанка заверил, что у украинцев всегда будет доступ к банковским услугам в любом случае. Также он заверил, что из-за вероятных блэкаутов нет риска для средств граждан: деньги на банковских счетах будут сохранены.

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