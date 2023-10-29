Порядок назначения жилищной субсидии в условиях военного положения: что следует знать

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

Жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью уязвимым потребителям жилищно-коммунальных услуг – жильцам домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги, расходы на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива в таком доме. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Жилищная субсидия предоставляется гражданам в денежной наличной форме путем:

перечисление средств на счет в уполномоченном банке;

через отделение организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания.

Кто имеет право на получение жилищной субсидии

Право на получение жилищной субсидии имеют:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находятся на территории Украины, проживающих в жилых помещениях (домах).

Кто осуществляет назначение жилищных субсидий

Назначение жилищных субсидий, начиная с 1 декабря 2022 г., осуществляется органами Пенсионного фонда Украины.

Какие документы следует подать уполномоченным органам для назначения жилищной субсидии

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать следующие документы:

заявление;

декларацию;

справки о доходах – в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу уполномоченного органа. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

решение суда (при наличии);

другие документы необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости).

Куда подавать документы для назначения жилищной субсидии

Документы для назначения жилищной субсидии подаются:

структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения, должностным лицам исполнительного органа, центра предоставления административных услуг по зарегистрированному/задекларированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица – по фактическому месту жительства);

органа Пенсионного фонда Украины – независимо от места жительства.

Как дистанционно подать заявление и декларацию о предоставлении жилищной субсидии

отправить по почте в Пенсионный фонд Украины;

электронной форме:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портала Дія;

через официальный веб-сайт Минсоцполитики или интегрированные с ними информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

через информационные системы Минсоцполитики (с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи).

На какой период рассчитывается жилищная субсидия

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Срок принятия решения о назначении/неназначении и отказе в назначении жилищной субсидии

Получив все необходимые документы, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней принимает решение:

назначение жилищной субсидии;

неназначение жилищной субсидии (в случае, когда по результатам расчета жилищной субсидии ее размер имеет нулевое или отрицательное значение);

отказ в назначении жилищной субсидии.

Порядок уведомления заявителя о назначении/отказе в предоставлении жилищной субсидии

В случае принятия решения о назначении (неназначении) жилищной субсидии уполномоченный орган самостоятельно выбирает форму такого сообщения (бумажную или электронную (при наличии адреса электронной почты), вид и способ уведомления (личная беседа, почтовая связь, смс-сообщение, электронные средства) связи, электронная почта (при наличии), сообщения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія).

В случае отказа заявителя информируют:

в бумажной форме (под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения),

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Портал Дія.

В период действия военного положения в Украине уполномоченный орган может сообщать заявителю о принятом решении в телефонном режиме с внесением соответствующей записи в отдельный журнал регистрации информирования заявителей.

Порядок обжалования решения уполномоченного органа о размере и отказе в назначении субсидии

Заявитель имеет право обжаловать в суд решения уполномоченного органа о размере назначенной субсидии или об отказе в назначении жилищной субсидии.

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