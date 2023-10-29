Порядок назначения жилищной субсидии в условиях военного положения: что следует знать

Жилищная субсидия является безвозвратной адресной государственной социальной помощью уязвимым потребителям жилищно-коммунальных услуг – жильцам домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах), и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оплачивать расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги, расходы на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива в таком доме. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.
Жилищная субсидия предоставляется гражданам в денежной наличной форме путем:
- перечисление средств на счет в уполномоченном банке;
- через отделение организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания.
Кто имеет право на получение жилищной субсидии
Право на получение жилищной субсидии имеют:
- граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находятся на территории Украины, проживающих в жилых помещениях (домах).
Кто осуществляет назначение жилищных субсидий
Назначение жилищных субсидий, начиная с 1 декабря 2022 г., осуществляется органами Пенсионного фонда Украины.
Какие документы следует подать уполномоченным органам для назначения жилищной субсидии
Для назначения жилищной субсидии необходимо подать следующие документы:
- заявление;
- декларацию;
- справки о доходах – в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и в соответствии с законодательством не может быть получена по запросу уполномоченного органа. В случае невозможности подтвердить такие доходы справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- договор найма (аренды) жилья (при наличии);
- решение суда (при наличии);
- другие документы необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости).
Куда подавать документы для назначения жилищной субсидии
Документы для назначения жилищной субсидии подаются:
- структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения, должностным лицам исполнительного органа, центра предоставления административных услуг по зарегистрированному/задекларированному месту жительства (арендаторы, внутренне перемещенные лица – по фактическому месту жительства);
- органа Пенсионного фонда Украины – независимо от места жительства.
Как дистанционно подать заявление и декларацию о предоставлении жилищной субсидии
- отправить по почте в Пенсионный фонд Украины;
- электронной форме:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портала Дія;
- через официальный веб-сайт Минсоцполитики или интегрированные с ними информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
- через информационные системы Минсоцполитики (с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи).
На какой период рассчитывается жилищная субсидия
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.
Срок принятия решения о назначении/неназначении и отказе в назначении жилищной субсидии
Получив все необходимые документы, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней принимает решение:
- назначение жилищной субсидии;
- неназначение жилищной субсидии (в случае, когда по результатам расчета жилищной субсидии ее размер имеет нулевое или отрицательное значение);
- отказ в назначении жилищной субсидии.
Порядок уведомления заявителя о назначении/отказе в предоставлении жилищной субсидии
В случае принятия решения о назначении (неназначении) жилищной субсидии уполномоченный орган самостоятельно выбирает форму такого сообщения (бумажную или электронную (при наличии адреса электронной почты), вид и способ уведомления (личная беседа, почтовая связь, смс-сообщение, электронные средства) связи, электронная почта (при наличии), сообщения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Портал Дія).
В случае отказа заявителя информируют:
- в бумажной форме (под личную подпись с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения),
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или Портал Дія.
В период действия военного положения в Украине уполномоченный орган может сообщать заявителю о принятом решении в телефонном режиме с внесением соответствующей записи в отдельный журнал регистрации информирования заявителей.
Порядок обжалования решения уполномоченного органа о размере и отказе в назначении субсидии
Заявитель имеет право обжаловать в суд решения уполномоченного органа о размере назначенной субсидии или об отказе в назначении жилищной субсидии.
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