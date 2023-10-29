Макрон хоче внести до конституції Франції право на аборт

Зміни до французької конституції планують внести в наступному, 2024 році.

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани внести зміни до французької конституції для закріплення права на аборт. Про це він повідомив через соціальну мережу Twitter.

Макрон наголосив, що на основі роботи парламентарів та асоціацій законопроєкт щодо права на аборт буде переданий до Державної ради, що є аналогом конституційного суду, протягом наступного тижня. А до кінця поточного року цей законопроєкт буде представлений уряду для подальшого розгляду та узгодження.

«До 2024 року свобода жінок робити аборт стане незворотною», – заявив Макрон.

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