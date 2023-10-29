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Чи можна стягнути з посадовців вартість необґрунтованих активів у дохід держави солідарно, — позиція Верховного Суду

Відповідачі у справі за позовом САП обіймали керівні посади в органах Державної податкової служби України.

КЦС ВС висловив позицію щодо права на витребування майна у добросовісного набувача

Верховний Суд зробив висновок, чи можна витребувати квартиру у набувача, якщо майно було набуте ним безвідплатно у особи, яка не мала права його відчужувати.

Коли у спадкоємця є додатковий строк для прийняття спадщини, - позиція Верховного Суду

Суди нижчестоящих інстанцій вважали, що не може бути визнано поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини юридичну необізнаність позивача щодо строку, порядку прийняття спадщини, наявності спадкового майна, але Верховний Суд вирішив інакше.

Обвинувачений влаштував безлад в засіданні та пообіцяв розправитися з суддею

Суддя повідомила про загрозу своєму життю та здоров’ю.

Відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання як спосіб захисту, - позиція Верховного Суду

Невиконання одним з батьків судового рішення щодо визначення місця проживання дитини є підставою для захисту шляхом пред’явлення позову про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання, - Верховний Суд.

  1. У світі

Макрон хоче внести до конституції Франції право на аборт

16:38, 29 жовтня 2023
Зміни до французької конституції планують внести в наступному, 2024 році.
Макрон хоче внести до конституції Франції право на аборт
Джерело фото: Reuters
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про плани внести зміни до французької конституції для закріплення права на аборт. Про це він повідомив через соціальну мережу Twitter.

Макрон наголосив, що на основі роботи парламентарів та асоціацій законопроєкт щодо права на аборт буде переданий до Державної ради, що є аналогом конституційного суду, протягом наступного тижня. А до кінця поточного року цей законопроєкт буде представлений уряду для подальшого розгляду та узгодження.

«До 2024 року свобода жінок робити аборт стане незворотною», – заявив Макрон.

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