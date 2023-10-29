В Одессе водитель Infiniti въехала в местный ресторан: видео

В Одессе автомобиль врезался в ресторан и сбил, к счастью, пустой столик.

Сегодня утром в Одессе женщина за рулем автомобиля Infiniti врезалась в ресторан "TRUE", расположенный на Сабанском переулке, - сообщают местные телеграм-каналы.

Несмотря на существенные разрушения автомобиля, к счастью, в момент ДТП стол, который могли использовать, был пуст.

Однако один из клиентов заведения все же получил осколочные ранения. Также сообщается, что женщину, которая, вероятно, была виновницей аварии, госпитализировала скорая.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.