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  1. В Україні

У Дніпрі водійка через двері на авто заїхала у дитячий магазин: відео

23:31, 29 жовтня 2023
У Дніпрі жінка припаркувала свій автомобіль, проте він рушив в магазин.
У Дніпрі водійка через двері на авто заїхала у дитячий магазин: відео
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У Дніпрі автомобіль врізався у дитячий магазин. Інцидент трапився на проспекті Олександра Поля. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За свідченнями очевидців, жінка припаркувала свій автомобіль Hyundai біля входу до магазину. Проте в якийсь момент водійка помилилася і автомобіль, замість того, щоб зупинитися, рушив вперед, здійснивши в'їзд в бутик із дитячими товарами.

Інформація про потенційних постраждалих осіб поки що не надходила. Негайно на місце події були викликані правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі водійка Infiniti в’їхала в місцевий ресторан.

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