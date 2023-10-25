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  1. В Україні

У Нафтогазі вважають, що варто переходити на ринкові тарифи на опалення, гарячу воду та газ

16:18, 25 жовтня 2023
Однак цю зиму Україна ще може пройти за умов регульованих тарифів та діючого мораторію.
У Нафтогазі вважають, що варто переходити на ринкові тарифи на опалення, гарячу воду та газ
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​У Нафтогазі вважають, що варто здійснити перехід до ринкових тарифів на енергетичному ринку (на опалення, гарячу воду та газ). Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю Укрінформу.

Однак, за його словами, найкращий час для переходу – після закінчення зими.

«Моя особиста думка полягає в тому, що чим скоріше ми це зробимо, тим буде краще. Цю зиму ми ще маємо пройти за умов регульованих тарифів, мораторію, який діє. Після цього ми маємо повернутися до цієї розмови. Безумовно, ми маємо захистити населення, захистити міста, тому передчасно про це говорити зараз. Але за умовної стабілізації соціально-економічного життя ми маємо провести цю реформу негайно», – сказав він.

Раніше ми писали, як уникнути боргу за електроенергію, коли у квартирі ніхто не проживає.

Додамо, що комунальні тарифи в Києві цього сезону не підійматимуть.

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