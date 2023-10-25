Пенсія в Україні: у яких областях отримують найвищі виплати

Середній розмір пенсії в Україні зараз становить понад 5 300 грн.

В Україні розмір пенсійних виплат залежить від різних факторів. Дані Опендатабот показали, які пенсії отримують українці у різних регіонах та де виплати є найвищими

Середній розмір пенсії у III кварталі 2023 року склав приблизно 5 350 грн. Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують близько 3,57 мільйона осіб.

Мешканці Рівненської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької та Київської областей отримують пенсії, які є вищими за середні.

Так, з них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії понад 10 тисяч гривень. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат.

На Рівненщині, за III квартал середня пенсія зросла на 7% — до 6 674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

Також нам стало відомо, чи можуть припинити виплату пенсій українцям, які не знімають кошти понад пів року.

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