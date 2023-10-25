Пенсия в Украине: в каких областях получают самые высокие выплаты

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет более 5300 грн.

В Украине размер пенсионных выплат зависит от разных факторов. Данные Опендатабот показали, какие пенсии получают украинцы в разных регионах и где выплаты самые высокие.

Средний размер пенсии в III квартале 2023 составил около 5 350 грн. Сейчас такой уровень или выше получают около 3,57 миллиона человек.

Жители Ровенской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской и Киевской областей получают пенсии, которые выше среднего.

Так, из них почти треть (1,13 млн. человек) получают пенсии более 10 тысяч гривен. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат.

В Ровенской области, за III квартал средняя пенсия выросла на 7% — до 6 674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

Также нам стало известно, могут ли прекратить выплату пенсий украинцам, которые не снимают средства более полугода.

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