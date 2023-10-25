Германия планирует узаконить запрет предоставления гражданства антисемитам

Германия рассматривает закон, который запрещает предоставлять гражданство антисемитам.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что немецкий парламент рассматривает законопроект, который предусматривает, что людям, совершившим антисемитские действия, не будет предоставлено гражданство страны, - сообщает Reuters.

Этот закон предназначен для четкого исключения антисемитов и подчеркивания постоянной приверженности Германии к борьбе с антисемитизмом. Министр отметила, что власти Германии уделяют особое внимание контролю над сторонниками палестинской исламистской группировки ХАМАС, и любое лицо, поддерживающее эту группировку, будет подвергнуто строгому правовому преследованию.

Сейчас законопроект обсуждается в Бундестаге, и его принятие отметит важный шаг в поддержке антисемитизма и защите интересов еврейской общины в Германии.

Напомним, в Берлине произошли столкновения с полицией после пропалестинской акции.

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