Германия планирует узаконить запрет предоставления гражданства антисемитам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что немецкий парламент рассматривает законопроект, который предусматривает, что людям, совершившим антисемитские действия, не будет предоставлено гражданство страны, - сообщает Reuters.
Этот закон предназначен для четкого исключения антисемитов и подчеркивания постоянной приверженности Германии к борьбе с антисемитизмом. Министр отметила, что власти Германии уделяют особое внимание контролю над сторонниками палестинской исламистской группировки ХАМАС, и любое лицо, поддерживающее эту группировку, будет подвергнуто строгому правовому преследованию.
Сейчас законопроект обсуждается в Бундестаге, и его принятие отметит важный шаг в поддержке антисемитизма и защите интересов еврейской общины в Германии.
Напомним, в Берлине произошли столкновения с полицией после пропалестинской акции.
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