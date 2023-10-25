Німеччина планує узаконити заборону надання громадянства антисемітам

Німеччина розглядає закон, який забороняє надавати громадянство антисемітам.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що німецький парламент розглядає законопроект, який передбачає, що людям, які вчинили антисемітські дії, не буде надано громадянство країни, – повідомляє Reuters.

Цей закон призначений для чіткого виключення антисемітів та підкреслення постійної зобов'язаності Німеччини до боротьби з антисемітизмом. Міністерка зазначила, що влада Німеччини приділяє особливу увагу контролю над прихильниками палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, і будь-яка особа, яка підтримує це угруповання, буде піддана суворому правовому переслідуванню.

Зараз законопроект обговорюється в Бундестазі, і його прийняття відзначить важливий крок у підтримці антисемітизму та захисту інтересів єврейської громади в Німеччині.

Нагадаємо, у Берліні сталися сутички з поліцією після пропалестинської акції.

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