Китай готовий до співпраці із США задля врегулювання глобальних проблем

Сі Цзіньпін заявив, що співпраця Китаю та США має вирішальне значення для світу.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність до співпраці зі Сполученими Штатами Америки та підкреслив, що спільна робота врегулює власні розбіжності та дасть змогу відповісти на глобальні виклики. Ця заява була зроблена у листі, опублікованому на щорічній вечері Національного комітету з питань відносин між США та Китаєм зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, – пише Reuters.

Зустріч головного китайського дипломата запланована на період з четверга по суботу і відіграє важливу роль перед очікуваною зустріччю президента США Джо Байдена та Сі Цзіньпіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско в листопаді.

Президент Китаю зазначив, що встановлення «правильного» шляху взаєморозуміння між Китаєм і Сполученими Штатами має вирішальне значення для світу та майбутньої долі людства.

«Китай готовий просувати взаємовигідне співробітництво зі США на основі трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці, правильно управляти розбіжностями, докладати спільних зусиль для вирішення глобальних проблем, досягати взаємних досягнень і спільного процвітання на благо двох країн і всього світу», – йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

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