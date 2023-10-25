Влетів у людей на зупинці громадського транспорту у Києві: водію повідомлено про підозру

Водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де влетів у зупинку громадського транспорту.

Як раніше ми писали, у Києві автомобіль на швидкості зніс зупинку громадського транспорту. Аварія сталася близько 7 години ранку.

Київська міська прокуратура зазначила, що водію машини було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).

«Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля «Тойота Авенсіс», 1996 р.н., рухаючись по вул. В. Васильківській з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.

У результаті автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту», - сказано у повідомленні.

Постраждалі отримали травми, які відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

У прокуратурі додали, що прилад Драгер не виявив у водія ознак сп'яніння.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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