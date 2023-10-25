Влетел в людей на остановке общественного транспорта в Киеве: водителю сообщено о подозрении

Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где влетел в остановку общественного транспорта.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как раньше мы писали, в Киеве автомобиль на скорости снес остановку общественного транспорта. Авария произошла около 7 часов утра.

Киевская городская прокуратура отметила, что водителю машины сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

«Согласно материалам следствия, водитель автомобиля «Тойота Авенсис», 1996 г.р., двигаясь по ул. Б. Васильковской с превышением допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

В результате автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, стоявших на остановке общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили травмы, относящиеся к средней тяжести телесных повреждений.

В прокуратуре добавили, что прибор Драгер не обнаружил у водителя признаков опьянения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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