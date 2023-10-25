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Кто хочет стать судьей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

15:16, 25 октября 2023
Судьи Верховного Суда, председатель апелляционного суда и бывшие члены Высшего совета правосудия
Кто хочет стать судьей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список
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Совет судей Украины 25 октября 2023 года обнародовал список кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Всего на должности судей КСУ претендуют 16 кандидатов:

судьи Верховного суда

Игнатенко Вадим Николаевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Мартев Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, судья Большой Палаты ВС

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Член Высшего совета юстиции/правосудия в 2014-2017 годах по квоте Съезда судей

Прокопенко Александр Борисович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, судья Большой Палаты ВС

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда

судьи апелляционных судов

Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда

судьи местных судов

Бычков Игорь Геннадьевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы

Блаживская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева, член Высшего совета правосудия по квоте Президента в 2019-2023 годах

Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области

Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

ученые-юристы

Корунчак Лариса Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»

Печеный Олег Петрович – доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

государственные служащие

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Адвокаты

Ратуш Владимир Борисович – адвокат

Отметим, что большое количество юристов, указанных в списке, регулярно принимают участие в конкурсах на должности членов Высшего совета правосудия или судей Конституционного Суда по квоте различных субъектов формирования.

К примеру, судья КЦС ВС Сергей Мартев и ученая Лариса Корунчак одновременно принимают участие в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Верховной Рады.

Напомним, что впервые в истории Украины предварительный отбор судей Конституционного Суда будет осуществлять Совещательная группа экспертов, контрольный голос которой принадлежит иностранным экспертам.

После этого субъекты формирования КСУ (Президент, Верховная Рада и Съезд судей) смогут назначить судей Конституционного Суда только из отобранных Совещательной группой экспертов кандидатов.

Также, в РСУ сообщили, что решение о соответствии и допуске к конкурсному отбору лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, в соответствии с поданными ими документами, требованиям установленными Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", будет приниматься Советом судей Украины на ближайшем заседании.

Автор Вячеслав Хрипун

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