Кто хочет стать судьей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Судьи Верховного Суда, председатель апелляционного суда и бывшие члены Высшего совета правосудия

Совет судей Украины 25 октября 2023 года обнародовал список кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Всего на должности судей КСУ претендуют 16 кандидатов:

судьи Верховного суда

Игнатенко Вадим Николаевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Мартев Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, судья Большой Палаты ВС

Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Член Высшего совета юстиции/правосудия в 2014-2017 годах по квоте Съезда судей

Прокопенко Александр Борисович – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, судья Большой Палаты ВС

Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда

судьи апелляционных судов

Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда

судьи местных судов

Бычков Игорь Геннадьевич – судья Ковпаковского районного суда города Сумы

Блаживская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева, член Высшего совета правосудия по квоте Президента в 2019-2023 годах

Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области

Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

ученые-юристы

Корунчак Лариса Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»

Печеный Олег Петрович – доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

государственные служащие

Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

Адвокаты

Ратуш Владимир Борисович – адвокат

Отметим, что большое количество юристов, указанных в списке, регулярно принимают участие в конкурсах на должности членов Высшего совета правосудия или судей Конституционного Суда по квоте различных субъектов формирования.

К примеру, судья КЦС ВС Сергей Мартев и ученая Лариса Корунчак одновременно принимают участие в конкурсе на должность судьи КСУ по квоте Верховной Рады.

Напомним, что впервые в истории Украины предварительный отбор судей Конституционного Суда будет осуществлять Совещательная группа экспертов, контрольный голос которой принадлежит иностранным экспертам.

После этого субъекты формирования КСУ (Президент, Верховная Рада и Съезд судей) смогут назначить судей Конституционного Суда только из отобранных Совещательной группой экспертов кандидатов.

Также, в РСУ сообщили, что решение о соответствии и допуске к конкурсному отбору лиц, которые выразили намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, в соответствии с поданными ими документами, требованиям установленными Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины", будет приниматься Советом судей Украины на ближайшем заседании.

Автор Вячеслав Хрипун

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