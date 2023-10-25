Хто хоче стати суддею Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Судді Верховного Суду, голова апеляційного суду та колишні члени Вищої ради правосуддя.

Рада суддів України 25 жовтня 2023 року оприлюднила список кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Всього на посади суддів КСУ претендують 16 кандидатів:

судді Верховного Суду

Ігнатенко Вадим Миколайович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Мартєв Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, суддя Великої Палати ВС

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Член Вищої ради юстиції/правосуддя у 2014-2017 роках по квоті З’їзду суддів

Прокопенко Олександр Борисович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, суддя Великої Палати ВС

Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

судді апеляційних судів

Коровайко Олександр Іванович – голова Херсонського апеляційного суду

судді місцевих судів

Бичков Ігор Геннадійович – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Блажівська Оксана Євгенівна – суддя Господарського суду міста Києва, член Вищої ради правосуддя по квоті Президента у 2019-2023 роках

Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

науковці-правники

Корунчак Лариса Анатоліївна - доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Печений Олег Петрович - доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

державні службовці

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

адвокати

Ратуш Володимир Борисович – адвокат

Зазначимо, що чимала кількість правників, вказаних у списку, регулярно беруть участь у конкурсах на посади членів Вищої ради правосуддя або суддів Конституційного Суду по квоті різних суб’єктів формування.

Наприклад, суддя КЦС ВС Сергій Мартєв та науковець Лариса Корунчак одночасно беруть участь у конкурсі на посаду судді КСУ по квоті Верховної Ради.

Нагадаємо, що вперше в історії України попередній відбір суддів Конституційного Суду здійснюватиме Дорадча група експертів, контрольний голос в якій належить іноземним експертам.

Після цього суб’єкти формування КСУ (Президент, Верховна Рада та З’їзд суддів) зможуть призначити суддів Конституційного Суду тільки з числа відібраних Дорадчою групою експертів кандидатів.

Також, у РСУ повідомили, що рішення про відповідність та допуск до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, відповідно до поданих ними документів, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", буде прийматися Радою суддів України на найближчому засіданні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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