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  1. Суд інфо

РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду

15:09, 25 жовтня 2023
На посади двох суддів Конституційного Суду претендує 16 осіб.
РСУ оприлюднила список осіб, які претендують на посади двох суддів Конституційного Суду
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Як раніше ми писали, Рада суддів України 18 вересня 2023 року оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України.

25 жовтня Рада суддів повідомила, що завершила прийом документів.

Відповідно до вимог, встановлених Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», відповідно до статті 148 Конституції України, статей 126 – 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 10-1, 10-5, 10-6, 10-7, 11 Закону України «Про Конституційний Суд України», документи подали 16 кандидатів.

Серед них:

Бичков Ігор Геннадійович - суддя Ковпаківського районного суду міста Суми

Блажівська Оксана Євгенівна - суддя Господарського суду міста Києва

Волкова Олена Іванівна - суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

Галамай Олеся Зеновіївна - суддя Господарського суду Львівської області

Денисенко Наталія Миколаївна - заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу - завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

Ігнатенко Вадим Миколайович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Коровайко Олександр Іванович - голова Херсонського апеляційного суду

Корунчак Лариса Анатоліївна - доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Мартєв Сергій Юрійович - суддя Великої Палати Верховного Суду

Олійник Алла Сергіївна - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Панченко Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду

Печений Олег Петрович - доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Прокопенко Олександр Борисович - суддя Великої Палати Верховного Суду

Ратуш Володимир Борисович - адвокат

Ткаченко Олександр Васильович - суддя Господарського суду Миколаївської області

Яновська Олександра Григорівна - суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, суддя-спікер.

«Рішення про відповідність та допуск до конкурсного відбору осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, відповідно до поданих ними документів, вимогам встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України», буде прийматися Радою суддів України на найближчому засіданні», - додали у РСУ.

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