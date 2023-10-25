Велика Палата Верховного Суду залишила у силі рішення про визнання протиправним Указу Володимира Зеленського щодо звільнення суддів КСУ Тупицького та Касмініна

Велика Палата Верховного Суду залишила без задоволення апеляційні скарги Президента України Володимира Зеленського на рішення КАС ВС, якими скасовано його Указ про звільнення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Велика Палата Верховного Суду 19 жовтня 2023 року залишила у силі рішення Касаційного адміністративного суду у складі ВС, який скасував Указ Президента Володимира Зеленського про фактичне звільнення суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Володимир Зеленський своїм указом скасував Укази Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Володимир Зеленський тоді пояснив це «аудитом указів Віктора Януковича».

Отже, цих суддів КСУ фактично було звільнено з посад.

Однак, 27 жовтня 2022 року, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Людмили Єресько, Мирослави Білак, Андрія Жука, Андрія Загороднюка, Жанни Мельник-Томенко скасував указ Президента Володимира Зеленського про звільнення судді КСУ Олександра Касмініна (справа №П/9901/97/21).

«Визнати протиправним та скасувати Указ Президента України № 124/2021 від 27 березня 2021 року «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 17 вересня 2013 року №513 «Про призначення О. Касмініна суддею Конституційного Суду України», - зазначили судді КАС ВС.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 19 жовтня 2023 року, що опублікована станом на 25 жовтня лише з резолютивною частиною, зазначила:

«Апеляційну скаргу Президента України Зеленського Володимира Олександровича залишити без задоволення.

Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 27 жовтня 2022 року залишити без змін».

Також 19 жовтня Велика Палата Верховного Суду розглянула справу 9901/96/21 за апеляційною скаргою Президента України на рішення Касаційного адміністративного суду від 14 липня 2021 року у справі за позовом Олександра Тупицького до Президента України про визнання протиправним та скасування даного Указу.

«Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а оскаржуване рішення – без змін», повідомляє сайт Судової влади про результат розгляду ВП ВС.

Нагадаємо, що 14 липня 2021 року колегія суддів КАС ЗС у складі Наталії Коваленко (головуюча), Олександра Стародуба, Володимира Кравчука, Альберта Єзерова та Сергія Чиркіна визнала незаконним Указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року про скасування Указу.

Суд дійшов висновку, що Президент не мав права скасовувати акт індивідуальної дії одного зі своїх попередників, оскільки такий акт вже вичерпав свою силу. З поясненням можна ознайомитися за посиланням.

Аргументація постанов ВП ВС від 19 жовтня 2023 року поки невідома.

Автор: Наталя Мамченко

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