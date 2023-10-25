Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение о признании противоправным Указа Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ Тупицкого и Касминина

Большая Палата Верховного Суда оставила без удовлетворения апелляционные жалобы Президента Украины Владимира Зеленского на решение КАС ВС, которым отменен его Указ об увольнении судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Большая Палата Верховного Суда 19 октября 2023 года оставила в силе решение Кассационного административного суда в составе ВС, отменившего Указ Президента Владимира Зеленского о фактическом увольнении судей Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Напомним, 27 марта 2021 года Владимир Зеленский своим указом упразднил Указы Виктора Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Владимир Зеленский тогда объяснил это «аудитом указов Виктора Януковича».

Следовательно, эти судьи КСУ фактически были уволены с должностей.

Однако, 27 октября 2022 года, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда Людмилы Ересько, Мирославы Билак, Андрея Жука, Андрея Загороднюка, Жанны Мельник-Томенко отменил указ Президента Владимира Зеленского КСУ Александра Касминина (дело №П/9901/97/21).

«Признать противоправным и упразднить Указ Президента Украины № 124/2021 от 27 марта 2021 года «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» в части отмены Указа Президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 «О назначении А. Касминина судьей Конституционного Суда Украины» , - отметили судьи КАС ВС.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 19 октября 2023 года, опубликованном по состоянию на 25 октября только с резолютивной частью, отметила:

«Апелляционную жалобу Президента Украины Зеленского Владимира Александровича оставить без удовлетворения.

Решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 27 октября 2022 года оставить без изменений».

Также 19 октября Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело 9901/96/21 по апелляционной жалобе Президента Украины на решение Кассационного административного суда от 14 июля 2021 по делу по иску Александра Тупицкого к Президенту Украины о признании противоправным и отмене данного Указа.

«Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемое решение – без изменений», сообщает сайт Судебной власти о результате рассмотрения БП ВС.

Напомним, что 14 июля 2021 года коллегия судей КАС ВС в составе Натальи Коваленко (председательствующая), Александра Стародуба, Владимира Кравчука, Альберта Езерова и Сергея Чиркина признала незаконным Указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года об отмене Указа.

Суд пришел к выводу, что Президент не имел права упразднять акт индивидуального действия одного из своих предшественников, поскольку такой акт уже исчерпал свою силу. С пояснением можно ознакомиться по ссылке.

Аргументация постановлений БП ВС от 19 октября 2023 г. пока неизвестна.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.