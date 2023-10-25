Поставка некачественной формы для ВСУ на 35 млн гривен: будут судить директора швейной фабрики

Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт против директора швейной фабрики за злоупотребление средствами при поставке военной формы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу в отношении директора швейной фабрики в связи с фактом завладения средствами, выделенными для закупки форменной одежды для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, - сообщает столичная прокуратура.

По результатам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих, предназначенных для подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов общей стоимостью более 35 миллионов гривен.

Получив предоплату в сумме более 5 миллионов гривен, компания не поставила военнослужащим соответствующего качества товары. Как обнаружили эксперты, военная форма не соответствует техническим требованиям и не может использоваться по назначению.

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 35 миллионов гривен.

В отношении других возможных участников этого преступления было открыто отдельное уголовное производство, которое исследуется Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона.

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