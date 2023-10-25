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  1. Законодательство

Раде рекомендовали принять за основу законопроект о десоветизации законодательства о жилищной политике

14:58, 25 октября 2023
Целью законопроекта является создание правовых основ для новой системы законодательства, регулирующего основные принципы государственной жилищной политики с учетом лучших практик стран ЕС.
Раде рекомендовали принять за основу законопроект о десоветизации законодательства о жилищной политике
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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о внесении изменений в пункт 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О десоветизации законодательства Украины» о жилищной политике (№ 10097) за основу и целом как Закон. Об этом сообщил официальный сайт Комитета.

Целью законопроекта является создание правовых основ для новой системы законодательства, регулирующего основы государственной жилищной политики с учетом лучших практик стран Европейского Союза в сфере жилищной политики.

Проектом Закона вносятся изменения в пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О десоветизации законодательства Украины», которым предлагается поручение Кабинета Министров Украины по разработке Жилищного кодекса Украины заменить поручением по разработке Закона Украины «Об основных принципах жилищной политики».

«По результатам всестороннего обсуждения Комитет одобрил заключение проекта Закона Украины о внесении изменений в пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О десоветизации законодательства Украины» о жилищной политике принять за основу и в целом как Закон», - сказано в сообщении.

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