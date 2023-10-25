В Европарламенте планируют отправить в Украину конфискованные в Ливии самолет и фрегаты

Депутаты Европарламента стремятся найти возможность использования конфискованной в Ливии бронетехники и направления ее в Украину.

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Члены Европейского парламента принимают меры для отправки 146 единиц бронетехники, которая была конфискована в Ливии, в Украину. Эта техника была конфискована в прошлом году во время операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках совместных усилий по соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, - сообщает Politico.

Депутаты Европарламента заинтересованы в нахождении практического использования этой бронетехники, которая до сих пор находится на хранении вблизи французского Марселя.

Отмечается, что в июле 2022 года ООН зафиксировала нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию, когда судно MV VICTORY RORO пыталось перевезти бронетехнику в Ливию.

Операция под названием IRINI включала участие французского самолета и фрегатов Греции и Италии, которые обнаружили военно-транспортную технику на борту судна. Сейчас эти броневики находятся на складе вблизи Марселя.

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