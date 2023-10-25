В Європарламенті планують відправити до України конфісковані в Лівії літак та фрегати

Депутати Європарламенту прагнуть знайти можливість використання конфіскованої в Лівії бронетехніки та направлення її до України.

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Члени Європейського парламенту вживають заходів для відправки 146 одиниць бронетехніки, яку було конфісковано в Лівії, до України. Ця техніка була конфіскована минулого року під час операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках спільних зусиль з дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, – повідомляє Politico.

Депутати Європарламенту зацікавлені в знаходженні практичного використання цієї бронетехніки, яка досі знаходиться на зберіганні поблизу французького Марселя.

Зазначається, що у липні 2022 року ООН зафіксувала порушення ембарго на постачання зброї до Лівії, коли судно MV VICTORY RORO намагалося перевезти бронетехніку в Лівію.

Операція під назвою IRINI включала участь французького літака та фрегатів Греції та Італії, які виявили військово-транспортну техніку на борту судна. Зараз ці броньовики знаходяться на складі поблизу Марселя.

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