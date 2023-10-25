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  1. В Україні

Як змінити КВЕД громадського формування: роз’яснення

20:15, 25 жовтня 2023
Громадянам назвали перелік документів, які подаються при зміні виду економічної діяльності.
Як змінити КВЕД громадського формування: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, як змінити код виду економічної діяльності (КВЕД) громадського формування.

Для того щоб змінити КВЕД до органу державної реєстрації подаються наступні документи:

Громадське об'єднання (громадська організація, громадська спілка)

  1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол).
  2. Реєстр присутніх осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого орану управління.
  3. Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.

4.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).

Профспілка

  1. Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
  2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).

Структурне утворення політичної партії:

  1. Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
  2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).
  3. Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.

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