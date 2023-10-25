Як змінити КВЕД громадського формування: роз’яснення

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, як змінити код виду економічної діяльності (КВЕД) громадського формування.
Для того щоб змінити КВЕД до органу державної реєстрації подаються наступні документи:
Громадське об'єднання (громадська організація, громадська спілка)
- Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол).
- Реєстр присутніх осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого орану управління.
- Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.
4.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).
Профспілка
- Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).
Структурне утворення політичної партії:
- Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.
- Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).
- Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.
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