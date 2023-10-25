Як змінити КВЕД громадського формування: роз’яснення

Громадянам назвали перелік документів, які подаються при зміні виду економічної діяльності.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, як змінити код виду економічної діяльності (КВЕД) громадського формування.

Для того щоб змінити КВЕД до органу державної реєстрації подаються наступні документи:

Громадське об'єднання (громадська організація, громадська спілка)

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол). Реєстр присутніх осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого орану управління. Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.

4.Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).

Профспілка

Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.).

Структурне утворення політичної партії:

Примірник оригіналу або копія рішення уповноваженого органу управління про зміни (протокол), які засвідчуються нотаріально з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування (форма 4 з 17.07.2023 р.). Платіжний документ про сплату реєстраційного збору.

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