В Україні збільшено терміни перебування військовослужбовців на лікуванні

В Україні збільшено термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні, при цьому зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

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В Україні набув чинності закон, який передбачає збільшення термінів безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні, – пише АрміяInform.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб», внесено зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Згідно нових правил, тривалість відпустки на лікування визначається в залежності від характеру захворювання чи травми. Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не може перевищувати двох діб в один кінець.

Загальний термін безперервного перебування військовослужбовця в медичних закладах та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) складає не менше ніж тиждень та не може перевищувати в цілому чотири місяці підряд (за винятком випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки лікування).

У разі направлення військовослужбовця на лікування за кордон у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, загальний час його перебування на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоров'я до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати дванадцяти місяців підряд.

Важливо відзначити, що протягом усього періоду лікування та перебування у відпустці для лікування військовослужбовця зберігається його грошове та матеріальне забезпечення.

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