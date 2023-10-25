​​Не забезпечили зберігання музичного обладнання на понад 2, 7 млн грн: викрито посадовицю Покровської міськради та підприємця

Підозрювана в порушення вимог посадової інструкції за усною домовленістю передала на зберігання належне її відділу акустичне обладнання вартістю 2, 7 млн грн знайомому підприємцю.

Повідомлено про підозру начальниці відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради на Донеччині у службовій недбалості та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 КК України), а також фізичній особі підприємцю у привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірено особі вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у березні 2022 року міський голова Покровської міської ради Донецької області своїм розпорядженням надав вказівку комунальним підприємствам та структурним підрозділам провести евакуацію цінного майна в безпечні райони та скласти договори відповідального зберігання.

«Підозрювана, будучи відповідальною за збереження товарно-матеріальних цінностей, в порушення вимог посадової інструкції за усною домовленістю передала на зберігання належне її відділу акустичне обладнання вартістю 2, 7 млн грн знайомому підприємцю.

Відсутність письмового договору про передачу цього майна, його кількості та обов’язків сторін надало можливість підприємцю розпоряджатися ним на власний розсуд та продати його стороннім особам.

В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності, посадовиця склала заднім числом завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договір з фізичною особою про передачу майна на зберігання та акт передавання-приймання музичного обладнання із підробленим підписом зберігача», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство триває.

Фото: Київська міська прокуратура

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