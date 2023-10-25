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  1. В Україні

Викрито спробу російських спецслужб вербувати українських підлітків для антисемітських провокацій

19:22, 25 жовтня 2023
СБУ викрила ТГ-спільноту підлітків, які під керівництвом спецслужб рф розповсюджували нацистську символіку та займалися антисемітизмом.
Викрито спробу російських спецслужб вербувати українських підлітків для антисемітських провокацій
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила нову спробу російських спецслужб розхитати внутрішню обстановку в Україні та дискредитувати країну на міжнародній арені. За допомогою вербування неповнолітніх українських юнаків, спецслужби російської федерації намагалися спровокувати антисемітські настрої в регіонах, зокрема на Житомирщині, а також у містах Дніпро, Львів та Вінниця, – повідомили СБУ.

Група включала 13-17-річних учнів місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування російські спецслужби створили молодіжний праворадикальний Telegram-канал.

За отриманими медіафайлами російські спецслужби створювали фейкові публікації на закордонних ЗМІ, спрямовані на дискредитацію України.

В Житомирській області був виявлений 15-річний школяр із міста Радомишль, якого протягом тривалого часу психологічно маніпулювали через інтернет. Окупанти вимагали від нього антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області.

У містах Дніпро, Львів і Вінниця були виявлені місцеві учасники підконтрольного росії Telegram-каналу. Вони відзначалися як школярі місцевих навчальних закладів. Російські спецслужби закликали їх до актів вандалізму на пам'ятниках жертвам Голокосту.

В даний час триває розслідування в рамках кримінального провадження, порушеного за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • Частина 2 статті 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);
  • Частина 1 статті 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);
  • Частина 1 статті 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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