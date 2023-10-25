Російська пропаганда щодо біженців: як українцям опиратися дезінформації у соцмережах

Росіяни намагаються дискредитувати українських шукачів притулку в іноземних соціальних медіа.

Джерело фото: poglyad.tv

Проросійські користувачі соціальних мереж намагаються дискредитувати українських шукачів притулку за кордоном, розповсюджуючи російські наративи на європейських медіаплатформах, створених для підтримки та допомоги українцям за кордоном. Про це свідчать дослідження експертів Інституту масової інформації, які проаналізували поширення дописів у мережах Facebook, Telegram та YouTube. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мета поширення проросійських наративів полягає в тому, щоб формувати негативне ставлення жителів країн Європейського союзу до українців і спробувати вплинути на припинення або скорочення обсягів західної допомоги Україні.

Щоб протистояти російській пропаганді, експерти ІМІ рекомендують українцям вживати такі заходи:

Підвищувати рівень медіаграмотності, визначати джерела інформації та перевіряти їх достовірність.

Утримуватися від реагування на провокативні дописи та коментарі, адже вони часто мають на меті посіяти конфлікт та розбрат у соціальних мережах.

Якщо виявлено у дописах російські наративи, варто повідомити спільноту про це, надавши іншим користувачам інформацію про можливу дезінформацію.

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