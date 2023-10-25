Российская пропаганда о беженцах: как украинцам сопротивляться дезинформации в соцсетях

Россияне пытаются дискредитировать украинских искателей убежища в иностранных социальных медиа.

Источник фото: poglyad.tv

Пророссийские пользователи социальных сетей пытаются дискредитировать украинских искателей убежища за рубежом, распространяя российские нарративы на европейских медиаплатформах, созданных для поддержки и помощи украинцам за рубежом. Об этом свидетельствуют исследования экспертов Института массовой информации, которые проанализировали распространение сообщений в сетях Facebook, Telegram и YouTube. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Цель распространения пророссийских нарративов заключается в том, чтобы формировать негативное отношение жителей стран Европейского союза к украинцам и попытаться повлиять на прекращение или сокращение объемов западной помощи Украине.

Чтобы противостоять российской пропаганде, эксперты ИМИ рекомендуют украинцам принимать следующие меры:

- Повышать уровень медиаграмотности, определять источники информации и проверять их достоверность.

- Воздерживаться от реагирования на провокационные сообщения и комментарии, ведь они часто имеют целью посеять конфликт и раздор в социальных сетях.

- Если обнаружены в сообщениях российские нарративы, стоит сообщить сообществу об этом, предоставив другим пользователям информацию о возможной дезинформации.

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