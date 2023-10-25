Зачем предприятиям регистрироваться в Электронном суде параллельно со своими адвокатами, - пояснение

Изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс предполагают, что зарегистрировать Электронный кабинет обязаны как адвокаты, представляющие частный бизнес, так и сам бизнес.

Как известно, с 18 октября вступили изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, предусматривающие обязанность регистрации в Электронном суде для юридических лиц частного права, то есть, ООО, частных предприятий, ОСМД и т.д. Они должны зарегистрировать Электронный кабинет в ЕСИТС для того, чтобы иметь право подать в хозяйственный суд документы. Причем даже если уже находятся в процессе. В противном случае для них наступят отрицательные процессуальные последствия.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», зарегистрироваться непосредственно такие юридические лица должны даже тогда, когда с судом переписывается их адвокат (абзац 2 ч. 6 ст. 6 ХПК в редакции Закона 3200). То есть, должно будет зарегистрировано как само юридическое лицо, так и его адвокат.

В случае отсутствия регистрации в Электронном кабинете по делам, находящимся на рассмотрении, а также при первоначальном обращении в суд с заявлением, жалобой, ходатайством, все документы должны быть возвращены судом или оставлены без рассмотрения.

Следовательно, на практике по объективным процессуальным причинам могут быть не приняты к рассмотрению многочисленные заявления, жалобы, ходатайства, в том числе те, которые могут иметь существенное значение для разрешения судебного спора.

Руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины, советница главы ГСА Оксана Литвинова объяснила в комментарии «Судебно-юридической газете», зачем нужна «двойная» регистрация.

«Нужна регистрация и юридического лица, и представителя (адвоката), чтобы в случае увольнения, если это штатный работник, представлявший интересы компании, документы от суда в дальнейшем поступали юридическому лицу, а не уволенному работнику. Так же и с адвокатом, если он перестанет действовать в интересах юридического лица и будет расторгнут договор», отметила она.

Напомним, что Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило детали о последнем обновлении подсистемы Электронный суд. В частности, для определения исполняющего обязанности руководителя по ЕГР добавлена еще ключевая фраза «исполняющая обязанности», а также исправлена ошибка отправки сообщений о поступлении документов по делам представителям по доверенности.

Также оптимизирован алгоритм отправки сообщений в кабинет и по корпоративному API о поступивших от сторон документах.

Напомним, что для юридических лиц частного права, которые судятся по гражданским делам и административным делам, обязанность регистрации Электронного кабинета вводится с февраля 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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