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Навіщо підприємствам реєструватися в Електронному суді паралельно зі своїми адвокатами, - пояснення

13:51, 25 жовтня 2023
Зміни до Господарського процесуального кодексу передбачають, що зареєструвати Електронний кабінет мають як адвокати, що представляють приватний бізнес, так і сам бізнес.
Навіщо підприємствам реєструватися в Електронному суді паралельно зі своїми адвокатами, - пояснення
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Як відомо, з 18 жовтня набули зміни до Господарського процесуального кодексу, що передбачають обов’язок реєстрації в Електронному суді для юридичних осіб приватного права, тобто, ТОВ, приватних підприємств, ОСББ тощо. Тобто, вони мають зареєструвати Електронний кабінет у ЄСІТС для того, аби мати право подати до господарського суду документи. Причому, навіть, якщо вже перебувають у процесі. В іншому випадку для них настануть негативні процесуальні наслідки.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», зареєструватися безпосередньо такі юридичні особи мають навіть тоді, коли із судом листується їх адвокат (абзац 2 ч. 6 ст. 6 ГПК у редакції Закону 3200). Тобто, повинна буде зареєстрована як сама юридична особа, так і її адвокат. 

У разі відсутності реєстрації в Електронному кабінеті по справам, які знаходяться на розгляді, а також при первісному зверненні до суду із заявою, скаргою, клопотанням усі документи мають бути повернуті судом або залишені без розгляду.

Отже, на практиці з об’єктивних процесуальних причин можуть бути не прийняті до розгляду чисельні заяви, скарги, клопотання, у тому числі, ті, які можуть мати суттєве значення для вирішення судового спору.

Керівниця проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України, радниця голови ДСА Оксана Літвінова пояснила у коментарі «Судово-юридичній газеті», навіщо потрібна «подвійна» реєстрація.

«Потрібна реєстрація і юридичної особи, і представника (адвоката), щоб у разі звільнення, якщо це штатний працівник, що представляв інтереси компанії, документи від суду у подальшому надходили юридичній особі, а не звільненому працівнику. Так само і з адвокатом, якщо він припинить діяти в інтересах юридичної особи і буде розірвано договір», зазначила вона.

Нагадаємо, що Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило деталі щодо останнього оновлення підсистеми Електронний суд. Зокрема, для визначення виконуючого обов’язки керівника за ЄДР додано ще ключову фразу «виконує обов'язки», а також виправлено помилку надсилання повідомлень про надходження документів по справам представникам по довіреності.

Також оптимізовано алгоритм відправки повідомлень в кабінет та за корпоративним АПІ про документи, що надійшли від сторін.

Нагадаємо, що для юридичних осіб приватного права, які судяться у цивільних справах та у адміністративних справах обов’язок реєстрації Електронного кабінету вводиться з лютого 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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