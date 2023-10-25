Низка штатів США подали до суду на Instagram через шкоду психічному здоров’ю підлітків

Десятки штатів Сполучених Штатів Америки судяться з компанією Meta та її підрозділом Instagram.

У США 33 штати подали до суду на Instagram та її материнську компанію Meta. Про це повідомляє The Guardian.

Компанії звинувачують у тому, що вони сприяють кризі психічного здоров'я молоді через адиктивний характер своїх продуктів.

У позові, поданому до федерального суду в Окленді, штат Каліфорнія, стверджується, що Meta, яка також володіє Facebook, неодноразово вводила громадськість в оману щодо небезпек своїх платформ і свідомо спонукала маленьких дітей та підлітків до звикання та компульсивного використання соціальних мереж.

У колективному позові стверджується, основним мотивом компанії виступало отримання прибутку.

Там також говориться, що Meta зацікавлена в тому, щоб молоді люди проводили в соціальних мережах якнайбільше часу, незважаючи на те, що вони відчувають потребу у схваленні шляхом отримання лайків від інших користувачів. Позивачі також стверджують, що компанія оманливо публічно заперечувала шкоду своїх соцмереж.

Очікується також, що позови проти компанії подадуть ще дев'ять штатів. Таким чином, їхня загальна кількість збільшиться до 42.

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